2018-08-01T02:02:24+03:00
Происшествия

В крушении пассажирского самолета в Мексике никто не погиб

Экипаж успел совершить аварийную посадку самолета с 97 пассажирами на борту
Юлия ДИВЕЕВА
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При крушении самолета в Мексике все пассажиры и экипаж выжилиПри крушении самолета в Мексике все пассажиры и экипаж выжилиФото: REUTERS
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Ни один человек не погиб в результате крушения самолета авиакомпании Aeromexico в мескиканском штате Дуранго. Об этом сообщил глава региона Хосе Росас Аиспуро.

«Подтверждено, что никто не погиб в инциденте с рейсом AM2431. Сейчас там находится часть правительства штата во главе с координатором Росарио Кастро, чтобы оказать помощь раненым и сотрудничать с властями аэропорта», — губернатор в своем микроблоге в Twitter.

Он также заверил, что весь медицинский персонал медицинских учреждений готов принять раненых и пострадавших для оказания им помощи. Ранее сайт kp.ru писал, что по словам местных журналистов, большинство пассажиров самостоятельно выбрались из развалившегося самолета.

По данным агентства Reuters, лайнер совершал рейс в столицу Мехико.на борту находился 101 человек - 97 пасажиров и 4 члена экипажа. На взлете произошла авария, после чего, экипаж успел совершить экстренную посадку примерно в десяти километрах от аэропорта.

Губернатора рассказал, что свидетели сообщают о взрыве в самолете. После этого самолет пошел на снижение безо всякого предупреждения. Вероятно, приземление было жестким, потому что от удара о землю лайнер разрушился и загорелся.

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Самолёт потерпел крушение в Мексике
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