Стала известна причина крушения самолета в Мексике

СЕГОДНЯ 06:44 2018-08-01T06:44:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильнейший порыв ветра стал причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в мексиканском городе Дуранго. Об этом журналистам сообщил губернатор одноименного штата Хосе Росаса Аиспуро.

«При взлете самолет неожиданно подвергся воздействию порыва ветра, из-за которого он резко снизился и задел землю левым крылом. От этого у него отвалились два двигателя», - пояснил он.

Аиспуро отметил, что расследование продолжается, и окончательно причины крушения будут установлены только после проведения всех следственных мероприятий. Известно, что лайнер Embraer 190 находился в эксплуатации 10 лет.

Ранее сайт «КП сообщал, что крушение произошло во вторник в районе аэропорта мексиканского города Дуранго. На борту находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа.

После аварии 50 человек были госпитализированы с различными травмами. Два человека, в том числе пилот, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Жертв нет.

Компания Aeromexico развернула свой пункт для помощи пассажирам в аэропорту Дуранго, который уже возобновил свою работу после ЧП.