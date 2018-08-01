Трамп: мы уже начали строительство стены на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 08:27 2018-08-01T08:27:14+03:00

По словам президента США, в стране будет обеспечена "грандиозная безопасность на границах"

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что власти страны уже начали строительство стены на границе с Мексикой.

"Мы уже начали строительство стены. У нас есть 1,6 миллиарда долларов, и мы начали строить большие участки стены", — сказал Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида.

По его словам, в стране будет обеспечена "грандиозная безопасность на границах", чему, в том числе, будет служить и стена, передает телеканал Fox News.

Напомним, ранее Трамп заявлял в своем микроблоге в Twitter, что ему придется "прекратить работу" кабмина, если представители Демократической партии не проголосуют за строительство стены для безопасности границ. Он подчеркнул, что США должны избавиться от "лотереи" и перейти к правилам иммиграции, основанным на заслугах тех, кто хочет переехать.

Во время предвыборной кампании строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных обещаний Трампа.