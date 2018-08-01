2018-08-01T10:46:28+03:00
Политика

Замглавы Минобороны РФ: Россия возглавила мировой рейтинг по количеству новой бронетехники в войсках

За последние пять лет армия получила почти 30 тысяч современных образцов вооружения
Денис СУХОВ
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Замглавы Минобороны РФ: Россия возглавила мировой рейтинг по количеству новой бронетехники в войскахЗамглавы Минобороны РФ: Россия возглавила мировой рейтинг по количеству новой бронетехники в войскахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия возглавила мировой рейтинг по количеству новой бронетанковой техники в войсках. Об этом сообщил журналистам замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше четырех тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг», - заявил Булгаков в преддверии Дня Тыла Вооруженных сил РФ, который отмечается 1 августа.

По его словам, всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре материально-технического обеспечения. Таким образом, их доля в войсках составила до 50%.

Кроме того Булгаков отметил, что совместными усилиями водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий ВПК удалось достичь 98% уровня исправности боевой техники. Для сравнения, в 2012 году это показатель составлял 84%.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что российские войска не испытывают потребности в большом количестве новейшей бронетехники на платформах «Армата» и «Бумеранг», так как модернизационный потенциал более старых машин еще не исчерпан.

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