Маргвелашвили подтвердил, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-01T14:40:55+03:00

Сам нынешний глава государства не намерен вновь баллотироваться на занимаемый им в настоящее время пост

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В среду, 1 августа, президент Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердил, что следующие выборы главы государства пройдут в стране 28 октября. Стоит отметить, что сам Маргвелашвили, по некоторым данным, не намерен вновь баллотироваться на занимаемый им в настоящее время пост.

Кстати, предстоящие выборы будут последними, когда президента изберут путем прямого голосования граждан. Причем 28 октября жители страны будут выбирать главу государству не на пять лет, как прежде, а на шесть.

А с 2024 года, согласно новой редакции конституции Грузии, принятой в марте, президента будет избирать уже избирательная коллегия из 300 делегатов, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, предыдущие президентские выборы прошли в Грузии в 2013 году. Тогда победу одержал Георгий Маргвелашвили.