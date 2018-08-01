Маргвелашвили подтвердил, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября
В среду, 1 августа, президент Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердил, что следующие выборы главы государства пройдут в стране 28 октября. Стоит отметить, что сам Маргвелашвили, по некоторым данным, не намерен вновь баллотироваться на занимаемый им в настоящее время пост.
Кстати, предстоящие выборы будут последними, когда президента изберут путем прямого голосования граждан. Причем 28 октября жители страны будут выбирать главу государству не на пять лет, как прежде, а на шесть.
А с 2024 года, согласно новой редакции конституции Грузии, принятой в марте, президента будет избирать уже избирательная коллегия из 300 делегатов, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, предыдущие президентские выборы прошли в Грузии в 2013 году. Тогда победу одержал Георгий Маргвелашвили.