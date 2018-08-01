Россияне стали реже пить пиво

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-01T17:22:50+03:00

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В Российской Федерации за первые полгода упали продажи пива. Ситуации не помогло даже проведение чемпионата мира по футболу и множество туристов со всего мира.

Розничная продажа пива составила около 320 миллионов декалитра за 6 месяцев, а это на 3,26% ниже нормы за тот же самый промежуток времени. Показатели снизились не только в Москве (на 5,66%) и Санкт-Петербурге (1,84%). Например, в Ростове упали продажи на 1,2%, а в Нижегородской области жители стали покупать пиво реже, что в итоге снизило объем потребления и покупок на 16,4%.

Однако, благодаря мундиалю некоторые российские регионы оказались в плюсе по продажам пенного напитка. Как сообщает ФАН, в Краснодарском крае объем вырос на 5,6%, а в Самарской области — на 8,8%.

Напомним, что ЧМ-2018, победителем которого стала сборная Франци, проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.