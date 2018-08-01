Украинский боксер Усик отказался от звания Героя Украины

СЕГОДНЯ 17:32 2018-08-01T17:32:14+03:00

Он резко заявил, что ему не нужны регалии и звезды, так как для некоторых он и без них является героем

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Украинский боксер Александр Усик отказался от предложенного ему звания Героя Украины премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. По словам спортсмена, ему не нужно звезды или какие-то регалии, ведь для своего народа и для определенного круга он уже является героем.

«Не надо мне ничего давать, просто не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду. Не мешайте — это лучшее, что вы можете сделать», - передает ФАН слова Усика.

Напомним, ранее украинский боксер победил россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира и завоевав Кубок Мохаммеда Али. После решения судей, которое принесло спортсмену лавры и успех, премьер Украины Владимир Гройсман заявил о намерении предложить президенту Петру Порошенко присвоить Александру Усику звание Героя Украины, подчеркнув, что исторической победой боксер доказал мощь и силу украинцев.

Также первый тренер Александра Усика рассказал "Комсомолке" о том, что изначально не хотел брать его в секцию по боксу, так как будущий чемпион был слишком болезненный и уже взрослый.