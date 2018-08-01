2018-08-01T17:32:14+03:00
Спорт

Украинский боксер Усик отказался от звания Героя Украины

Он резко заявил, что ему не нужны регалии и звезды, так как для некоторых он и без них является героем
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments22
Боксер Александр УсикБоксер Александр УсикФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинский боксер Александр Усик отказался от предложенного ему звания Героя Украины премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. По словам спортсмена, ему не нужно звезды или какие-то регалии, ведь для своего народа и для определенного круга он уже является героем.

«Не надо мне ничего давать, просто не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду. Не мешайте — это лучшее, что вы можете сделать», - передает ФАН слова Усика.

Напомним, ранее украинский боксер победил россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира и завоевав Кубок Мохаммеда Али. После решения судей, которое принесло спортсмену лавры и успех, премьер Украины Владимир Гройсман заявил о намерении предложить президенту Петру Порошенко присвоить Александру Усику звание Героя Украины, подчеркнув, что исторической победой боксер доказал мощь и силу украинцев.

Также первый тренер Александра Усика рассказал "Комсомолке" о том, что изначально не хотел брать его в секцию по боксу, так как будущий чемпион был слишком болезненный и уже взрослый.

Усик отказался от звания Героя Украины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦБ продаст санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк
Минобороны РФ призвало Сирию выступить гарантом возвращения беженцев
Обвиняемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш передавал секретные данные по интернету
Художник изобразил Трампа переправляющимся через «вашингтонское болото»
Похороны актрисы Натальи Кузнецовой прошли в Москве
Google создает для китайского рынка версию поисковика с жесткой цензурой
Россияне стали реже пить пиво
Дипломатам РФ удалось добиться четкого понимания сроков возвращения беженцев в Сирию
Трамп призвал главу Минюста прекратить расследование «российского дела» из-за конфликта интересов
Почти половина россиян не видит смысла в получении высшего образования ради карьеры
Глава «Нафтогаза» рассказал, как остановить «Северный поток-2»
Гибель журналистов в ЦАР: Захарова прокомментировала цель поездки корреспондентов в Африку
Суд арестовал экс-финансиста группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых
В Совфеде поддержат закон о гарантиях журналистам в горячих точках
К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность
Дипломаты выясняют подробности задержания четырех россиян в Казахстане
В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт рядом с российской базой
Кудрин заявил, что цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов новых специалистов
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»