2018-08-01T18:52:18+03:00
Экономика

ЦБ продаст санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк

‍В течение августа регулятор планирует докапитализировать АТБ примерно на 10 млрд рублей
Дарья ИВАШКИНА
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Азиатско-Тихоокеанский банк. Фото: Владимир Гердо/ТАССАзиатско-Тихоокеанский банк. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В среду, 1 августа, стало известно о планах Центробанка РФ продать санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) до конца текущего года.

Как уточнил зампред Банка России Василий Поздышев, «дыра» в капитале АТБ составляет 2,5 миллиарда рублей. При этом регулятор намерен в течение августа докапитализировать кредитную организацию примерно на 10 миллиардов рублей. «До конца августа завершим процедуры по докапитализации, наша оценка, что на докапитализацию понадобится около 10 миллиардов рублей», - заявил заместитель главы ЦБ, добавив, что в итоге капитал АТБ составит около восьми-девяти миллиардов рублей.

А в сентябре, по словам Поздышева, АТБ будет выставлен на продажу на конкурсной основе. Как считает зампред Банка России, этот актив будет интересен частным инвесторам. «Мы считаем, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в приобретении такого актива у ЦБ. Во-первых, ЦБ и Фонд консолидации банковского сектора полностью проверили качество активов и внутренних процедур. Во-вторых, сам актив является привлекательным», - цитирует Василия Поздышева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле появилась информация, что Центробанк РФ проведет оздоровление Азиатско-Тихоокеанского Банка, чтобы предотвратить банкротство кредитной организации и повысить ее финансовую устойчивость.

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