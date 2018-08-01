2018-08-01T22:24:56+03:00
В мире

В Турции пообещали ответить на санкции США

При этом в республике выразили надежду на то, что у американской стороны «возобладает здравый смысл»
Дарья ИВАШКИНА
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В Турции пообещали ответить на санкции СШАВ Турции пообещали ответить на санкции СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Анкаре отреагировали на введение США санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Так, в правительстве республики пообещали принять меры в отношении Соединенных Штатов, которые внесли в свой черный список двух турецких политиков из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.

«Турция, безусловно, примет меры, если США сделают какой-либо шаг, на него будет дан ответ», - приводит Haberturk слова своего источника в турецком кабмине.

Также собеседник телеканала заявил, что Анкара сожалеет в связи с ранее принятым решением Вашингтона. При этом источник выразил надежду на то, что у американской стороны «возобладает здравый смысл», иначе, по его словам, «отношения двух стран могут испортиться и не восстановиться».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 1 августа, США объявили о введении санкций против двух высокопоставленных чиновников Турции из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.

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