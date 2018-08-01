2018-08-01T21:12:58+03:00
В мире

США ввели санкции против членов правительства Турции

Министр юстиции и глава МВД республики попали в черный список из-за того, что Анкара не позволила вернуться в Соединенные Штаты пастору Эндрю Брансону
Дарья ИВАШКИНА
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США ввели санкции против членов правительства ТурцииСША ввели санкции против членов правительства ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 1 августа, США объявили о введении санкций против высокопоставленных чиновников Турции из-за того, что Анкара не позволила вернуться в Соединенные Штаты пастору Эндрю Брансону, который был задержан в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.

Как уточнили в американском Минюсте, в черный список попали глава турецкого МВД Сулейман Сойлу и министр юстиции Абдулхамит Гюль. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что ограничения введены в рамках так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, которые, по мнению Вашингтона, «виновны в коррупции или нарушении прав человека».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона ввести санкции против Анкары, если турецкие власти не отпустят на свободу американского пастора Эндрю Брансона. В ответ турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заметил, что никто не может диктовать его стране, что делать.

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