Трамп: К Манафорту в США отнеслись хуже, чем к Аль Капоне

СЕГОДНЯ 03:18 2018-08-02T03:18:46+03:00

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Президент США Дональд Трамп задался вопросом, не относятся ли правоохранительные органы Соединенных Штатов к политтехнологу Полу Манафорту хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. Соответствующее сообщение он опубликовал в среду в Twitter.

«Обратимся к истории. К кому относились хуже - легендарному главарю преступной группировки, убийце и «врагу общественности номер один» Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас заключен в одиночную камеру, хотя не признан виновным ни в чем?» — поинтересовался глава государства у своих подписчиков.

Он также в очередной раз попросил ответить, где же сговор с Россией, в котором его обвинили демократы.

Ранее президент подчеркнул, что дело о мошенничестве в отношении Манафорта никак не связано с расследованием возможного вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

Аль Капоне - американский гангстер, действовавший в 1920-30-х годах в Чикаго. Он провел в заключении семь лет с половиной лет (1932-1939 годы), после чего утратил свое влияние в криминальном мире. На основе его биографии создано множество книг и кинофильмов.