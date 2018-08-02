Комитет сената США согласился раскрыть показания Бутиной

СЕГОДНЯ 04:12 2018-08-02T04:12:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуроры, ведущие дело россиянки Марии Бутиной, а также ее адвокаты смогут ознакомиться со стенограммой ее допросов. Такое разрешение дал комитет по разведке американского сената.

Как пишет газета The Hill, сенаторы Ричард Берра и Марк Уорнер сделали по этому поводу совместное заявление. По их словам, они добились разрешения коллег по просьбе Минюста. Однако сторонам обвинения и защиты Бутиной выдвинуто условие – не предавать содержание материалов допроса огласке. Условия подписки о неразглашении сейчас обговариваются.

Как отмечает издание, россиянка около восьми часов отвечала на вопросы членов комитета разведки Сената, который в настоящее время расследует возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

Как писал сайт kp.ru, о задержании в США Марии Бутиной стало известно 15 июля. Через три дня ей предъявили обвинения в шпионаже и ведении деятельности в пользу иностранного государства. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.