2018-08-02T04:12:52+03:00
Политика

Комитет сената США согласился раскрыть показания Бутиной

Материалы допросов предоставят прокурорам и адвокатам под подписку о неразглашении
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Прокуроры, ведущие дело россиянки Марии Бутиной, а также ее адвокаты смогут ознакомиться со стенограммой ее допросов. Такое разрешение дал комитет по разведке американского сената.

Как пишет газета The Hill, сенаторы Ричард Берра и Марк Уорнер сделали по этому поводу совместное заявление. По их словам, они добились разрешения коллег по просьбе Минюста. Однако сторонам обвинения и защиты Бутиной выдвинуто условие – не предавать содержание материалов допроса огласке. Условия подписки о неразглашении сейчас обговариваются.

Как отмечает издание, россиянка около восьми часов отвечала на вопросы членов комитета разведки Сената, который в настоящее время расследует возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

Как писал сайт kp.ru, о задержании в США Марии Бутиной стало известно 15 июля. Через три дня ей предъявили обвинения в шпионаже и ведении деятельности в пользу иностранного государства. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tesla отчиталась о рекордных убытках в 740 миллионов
В Дании начал действовать закон на ношение паранджи и бурки
Трамп: К Манафорту в США отнеслись хуже, чем к Аль Капоне
WhatsApp вводит плату за рекламные сообщения
Глава МИД Турции: США не добьются выдачи пастора с помощью санкций
Пентагон: Россия и Китай опережают США в разработках гиперзвукового оружия
Полиция установила личность убийцы кардиолога Джорджа Буша-старшего
В Мексике нашли черные ящики потерпевшего крушение в Дуранго самолета
В массовых протестах в Зимбабве погибли три человека
США увеличили свой оборонный бюджет на 2019 год до $716 млрд
В Белом доме заявили, что Трамп не приказывал прекратить расследование «российского дела»
Минкомсвязи предлагает отказаться от свидетельства о рождении
Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2%
В Турции пообещали ответить на санкции США
США добились ареста трех украинских хакеров в Европе
Гибель журналистов в ЦАР: местные власти направили следователей на место обнаружения тел россиян
США ввели санкции против членов правительства Турции
Суд продлил арест братьям Магомедовым
«Дошли до точки кипения»: туристы не могут получить компенсации от «Натали Турс»
Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в Турции
«Лидеру самого сильного государства в мире»: Савченко написала письмо Трампу
Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой