Tesla отчиталась о рекордных убытках в 740 миллионов
Американская компания Tesla завершила второй квартал 2018 года с рекордными убытками в 740 миллиона долларов. Такие данные содержатся в опубликованном финансовом отчете компании. Убыток Tesla за первый квартал года составил 336,4 миллиона.
При этом этот показатель лучше ожиданий, поскольку компании прогнозировали потери в 901 миллион долларов. Отмечается, что пострадал и выросла сумма кредиторской задолженности на 427 млн долларов .
Как отмечает агентство Вloomberg, убытки связаны с вложениями в новые модели, в частности, в электрокар Model 3. Компания рассчитывает, что прибыль от этой модели начнет расти в третьем квартале.
«Мы ожидаем, что будем производить 50-55 тысяч данных транспортных средств в третьем квартале… Валовая прибыль модели должна значительно вырасти — приблизительно до 15% в третьем квартале и приблизительно до 20% в четвертом квартале — преимущественно из-за постоянного сокращения производственных издержек», — говорится в отчете Tesla.
В компании уверены, что Tesla Model 3 сможет завоевать более широкий рынок, а не только нишу сренеразмерных седанов премиум-класса.
Как писал сайт kp.ru, Илон Маск сообщил, что Tesla уволит около 9% своих сотрудников, что составит больше 4 тысяч человек. Это будет сделано для того, чтобы сократить расходы и сохранить рентабельность.