2018-08-02T05:16:38+03:00
Экономика

Tesla отчиталась о рекордных убытках в 740 миллионов

Тем не менее, потери компании оказались ниже прогнозируемых
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Компания Tesla терпит огромные убытки, вкладывая средства в разработку новых моделей электрокаровКомпания Tesla терпит огромные убытки, вкладывая средства в разработку новых моделей электрокаровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская компания Tesla завершила второй квартал 2018 года с рекордными убытками в 740 миллиона долларов. Такие данные содержатся в опубликованном финансовом отчете компании. Убыток Tesla за первый квартал года составил 336,4 миллиона.

При этом этот показатель лучше ожиданий, поскольку компании прогнозировали потери в 901 миллион долларов. Отмечается, что пострадал и выросла сумма кредиторской задолженности на 427 млн долларов .

Как отмечает агентство Вloomberg, убытки связаны с вложениями в новые модели, в частности, в электрокар Model 3. Компания рассчитывает, что прибыль от этой модели начнет расти в третьем квартале.

«Мы ожидаем, что будем производить 50-55 тысяч данных транспортных средств в третьем квартале… Валовая прибыль модели должна значительно вырасти — приблизительно до 15% в третьем квартале и приблизительно до 20% в четвертом квартале — преимущественно из-за постоянного сокращения производственных издержек», — говорится в отчете Tesla.

В компании уверены, что Tesla Model 3 сможет завоевать более широкий рынок, а не только нишу сренеразмерных седанов премиум-класса.

Как писал сайт kp.ru, Илон Маск сообщил, что Tesla уволит около 9% своих сотрудников, что составит больше 4 тысяч человек. Это будет сделано для того, чтобы сократить расходы и сохранить рентабельность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дании начал действовать закон на ношение паранджи и бурки
Комитет сената США согласился раскрыть показания Бутиной
Трамп: К Манафорту в США отнеслись хуже, чем к Аль Капоне
WhatsApp вводит плату за рекламные сообщения
Глава МИД Турции: США не добьются выдачи пастора с помощью санкций
Пентагон: Россия и Китай опережают США в разработках гиперзвукового оружия
Полиция установила личность убийцы кардиолога Джорджа Буша-старшего
В Мексике нашли черные ящики потерпевшего крушение в Дуранго самолета
В массовых протестах в Зимбабве погибли три человека
США увеличили свой оборонный бюджет на 2019 год до $716 млрд
В Белом доме заявили, что Трамп не приказывал прекратить расследование «российского дела»
Минкомсвязи предлагает отказаться от свидетельства о рождении
Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2%
В Турции пообещали ответить на санкции США
США добились ареста трех украинских хакеров в Европе
Гибель журналистов в ЦАР: местные власти направили следователей на место обнаружения тел россиян
США ввели санкции против членов правительства Турции
Суд продлил арест братьям Магомедовым
«Дошли до точки кипения»: туристы не могут получить компенсации от «Натали Турс»
Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в Турции
«Лидеру самого сильного государства в мире»: Савченко написала письмо Трампу
Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой