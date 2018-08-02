Три российские биатлонистки решили выступать за сборную Украины

СЕГОДНЯ 05:33 2018-08-02T05:33:57+03:00

В украинской Федерации биатлона рассказали, что девушки оформляют документы на получение гражданства

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Сборная Украины по биатлону решила усилиться российскими спортсменками. Биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко согласились выступать на международных соревнованиях под желто-синим флагом. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

По его словам, девушек сначала пригласили в белорусскую команду, но не смогли договориться по условиям с руководством белорусского биатлона.

«Они связались со мной. У них у всех родители украинцы, документы на получение гражданства сейчас оформляются», - цитирует слова Брынзака пресс-служба Федерации на официальном сайте.

Он отметил, что сейчас россиянки представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону. Но выступают только в личном зачёте.

«Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая некоторый кадровый дефицит, который у нас есть в этой возрастной категории. Насколько знаю, после летнего чемпионата Украины планируется их присоединение к юниорской группе сборной Украины», — пояснил глава Федерации.

О девушках известно, что 20-летняя Рассказова в прошлом сезоне представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU. Её компаньонки 19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко пока не принимали участия в международных чемпионатах.