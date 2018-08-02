Сенат США согласовал выделение $250 млн Украине на укрепление обороноспособности

СЕГОДНЯ 08:33 2018-08-02T08:33:29+03:00

Об этом сообщило украинское посольство в Соединенных Штатах

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Американский сенат согласовал оборонный бюджет, в котором содержится пункт о выделении Украине 250 миллионов долларов на нужды обороны. Об этом сообщило украинское посольство в Соединенных Штатах.

"Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией", — сообщается на странице посольства в Facebook.

Напомним, ранее палата представителей конгресса одобрила оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Теперь документ поступит на подпись президенту США. Оборонный бюджет на предыдущий финансовый год предусматривал выделение Киеву 350 миллионов долларов на укрепление обороноспособности. В июле Пентагон заявил, что направил Киеву 200 миллионов долларов на оборону.

Также в текущем году Киев получил от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств больше чем на 40 миллионов долларов.