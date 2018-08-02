В сети появилось видео из салона падающего самолета в Мексике
В интернете опубликовали видеокадры, которые были сняты одним из пассажиров в салоне падающего самолета в Мексике.
В видоеоролике, размещенном на YouTube, видно, как пассажирский лайнер разгоняется по взлетной полосе при плохих погодных условиях. Однако затем, только оторвавшись от земли, самолет падает вниз.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 1 августа, пассажирский самолет Embraer 190 мексиканской авиакомпании Aeromexico, направлявшийся из города Дуранго в Мехико, потерпел крушение во время взлета. На борту лайнера находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не погиб. Большую часть пострадавших уже выписали из медицинских учреждений.
По данным властей, возможной причиной катастрофы мог стать шквалистый ветер. Пассажиры заявили, что в воздушное судно могла попасть молния.
В сети появилось видео из салона падающего самолета в Мексике.