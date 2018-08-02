В сети появилось видео из салона падающего самолета в Мексике.

СЕГОДНЯ 12:02 2018-08-02T12:02:56+03:00

Самолет Embraer 190 компании Aeromexico рухнул во время взлета, на борту находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа, в результате никто не погиб [видео]

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В интернете опубликовали видеокадры, которые были сняты одним из пассажиров в салоне падающего самолета в Мексике.

В видоеоролике, размещенном на YouTube, видно, как пассажирский лайнер разгоняется по взлетной полосе при плохих погодных условиях. Однако затем, только оторвавшись от земли, самолет падает вниз.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 1 августа, пассажирский самолет Embraer 190 мексиканской авиакомпании Aeromexico, направлявшийся из города Дуранго в Мехико, потерпел крушение во время взлета. На борту лайнера находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не погиб. Большую часть пострадавших уже выписали из медицинских учреждений.

По данным властей, возможной причиной катастрофы мог стать шквалистый ветер. Пассажиры заявили, что в воздушное судно могла попасть молния.