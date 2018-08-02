2018-08-02T14:11:49+03:00
Политика

Дамаск восстановил контроль над сирийско-иорданской границей

При поддержке ВКС России были уничтожены группы террористов в провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Сирии военные полностью восстановили контроль над границей с ИорданиейВ Сирии военные полностью восстановили контроль над границей с ИорданиейФото: REUTERS
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Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ ликвидировали всех террористов, контролирующих провинции Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра.Также был восстановлен контроль над границей с Иорданий.

Теперь миротворческие силы ООН вновь могут развернуть здесь свою деятельность, которая была приостановлена еще в 2012 году из соображений безопасности. Такое заявление сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"Укрывавшиеся там под видом умеренной оппозиции отряды ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусры"* контролировали более 55% территории южной зоны деэскалации и постоянно вели боевые действия с отрядами умеренной оппозиции за расширение подконтрольных территорий", - рассказал военнослужащий.

По его словам, мирные жители долгое время оставались заложниками ситуации и постоянно испытывали острый дефицит продовольствия, медикаментов и питьевой воды. Гуманитарная помощь просто не доходила, попадая в руки боевиков, а любые попытки населения защитить свои права жестоко карались, в том числе путем публичных казней, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне операция Вооруженных сил Сирии против террористов была завершена также на юге и юго-востоке республики.

* - запрещенные в РФ террористические организации.

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