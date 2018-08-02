МВД предложило ужесточить экзамен на получение водительских прав

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-02T16:57:55+03:00

В ведомстве разработали проект, который объединяет процесс вождения автомобиля на площадке и на улицах города

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Министерство внутренних дел России разработало проект постановления правительства, который усложняет получение водительских прав, объединяя проведение экзамена на площадке и на улицах города.

"Вносятся изменения в части исключения проведения в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции проверки первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках с одновременным включением проверки указанных навыков в практический экзамен в условиях дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Документ предусматривает также снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях. При этом в случае практического экзамена на право управления мототранспортными средствами правила его проведения остаются неизменными. Так, все действия маневры должны осуществлять на закрытой площадке, за исключением отдельных сложных элементов. Их можно проводить на участках дорог или территорий, ограниченных для движения других транспортных средств и пешеходов.

Еще одним нововведением может стать обязательное применение средств аудио- и видеорегистрации при проведении теоретических экзаменов.

Уточняется, что все в случае принятия проекта и опубликования соответствующего распоряжения, вступление его в силу будет отложено на 6 месяцев в целях подготовки экзаменационных подразделений Госавтоинспекции и организаций.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с 3 августа 2018 года изменится также размер госпошлин на водительские права. Однако их повышение коснется только удостоверений на пластиковой основе нового поколения, которые содержат в себе микрочип. Стоимость такого документа составит 3 тыс. рублей.