Причина смерти Юрия Мартынова: актера подвело сердце
Причиной смерти Юрия Мартынова стала остановка сердца. Известный российский актер и заслуженный артист РФ умер в четверг, 2 августа, в возрасте 84 лет.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что информация о кончине Мартынова появилась на сайте Государственного театра киноактера, на подмостках которого мужчина провел более 50 лет своей жизни.
За все время карьеры артист успел сняться более чем в 120 фильмах, среди которых такие известные картины, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Судьба", "Им было 19", "Тени исчезают в полдень" и многие другие.
По данным "Пятого канала", смерть застала этого замечательного человека в его собственной московской квартире.
Дата и место прощания и похорон будут названы дополнительно.
Памяти Юрия Мартынова.Ушёл из жизни замечательный актёр из «Жестокого романса» и «Вокзала для двоих» - Юрий Мартынов.