Причина смерти Юрия Мартынова: актера подвело сердце

СЕГОДНЯ 17:42 2018-08-02T18:34:57+03:00

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Причиной смерти Юрия Мартынова стала остановка сердца. Известный российский актер и заслуженный артист РФ умер в четверг, 2 августа, в возрасте 84 лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что информация о кончине Мартынова появилась на сайте Государственного театра киноактера, на подмостках которого мужчина провел более 50 лет своей жизни.

За все время карьеры артист успел сняться более чем в 120 фильмах, среди которых такие известные картины, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Судьба", "Им было 19", "Тени исчезают в полдень" и многие другие.

По данным "Пятого канала", смерть застала этого замечательного человека в его собственной московской квартире.

Дата и место прощания и похорон будут названы дополнительно.