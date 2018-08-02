2018-08-02T18:12:48+03:00
Политика

В Конгресс США внесен законопроект по ужесточению антироссийских санкций

Американские сенаторы настаивают на усилении давления на нашу страну с помощью ограничительных мер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Сенаторы США представили законопроект по ужесточению антироссийских санкцийСенаторы США представили законопроект по ужесточению антироссийских санкцийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в Конгресс США законопроект, который подразумевает ужесточение санкций, направленный против России. Об этом сообщили в пресс-службе комитета сената по иностранным делам.

Уточняется, что документ предлагает применение обязательных санкций в отношении нашей страны в рамках CAATSA - закона о противодействии противникам Америки, который позволяет президенту США Дональду Трампу вводить ограничительные меры без разрешения законодательной власти, а также дополнительных мер.

Речь идет об оказании давления, прежде всего, на энергетический и финансовый сектора, государственные предприятия и олигархов, а также в отношении суверенного долга РФ. Кроме того, документ предусматривает введение санкций против лиц, действующих в киберпространстве и создание на территории Соединенных Штатов Национального центра по отражению "российских угроз".

Напомним, что накануне аналитики оценили влияние возможных ограничительных мер США в отношении госдолга нашей страны на курс рубля. По их мнению, в конечном счете дополнительный отток капитала может ослабить рубль, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде отреагировали на проект США об ужесточении санкций против РФ
На Украине подорвали микроавтобус с депутатом Каменского горсовета
Прощание с Юрием Мартыновым состоится 4 августа
Генпрокурор Луценко предложил упразднить звание Героя Украины
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Причина смерти Юрия Мартынова: актера подвело сердце
В Индии введут смертную казнь за пиратство на море
Индия провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты-перехватчика
Охранник отеля в Болгарии ударил 10-летнего ребенка из России
МВД предложило ужесточить экзамен на получение водительских прав
Росавиация опровергла опасное сближение самолетов в небе над Турцией
Следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ покинуть страну
Пользователи Кино Mail.Ru выбрали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия
Меланью Трамп высмеяли в соцсетях за фото в саду Белого дома
В Киеве открыли памятник былинному герою Илье Муромцу
Лавров: Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Кудрявцева под стражей