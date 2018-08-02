В Конгресс США внесен законопроект по ужесточению антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 18:11 2018-08-02T18:12:48+03:00

Американские сенаторы настаивают на усилении давления на нашу страну с помощью ограничительных мер

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Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в Конгресс США законопроект, который подразумевает ужесточение санкций, направленный против России. Об этом сообщили в пресс-службе комитета сената по иностранным делам.

Уточняется, что документ предлагает применение обязательных санкций в отношении нашей страны в рамках CAATSA - закона о противодействии противникам Америки, который позволяет президенту США Дональду Трампу вводить ограничительные меры без разрешения законодательной власти, а также дополнительных мер.

Речь идет об оказании давления, прежде всего, на энергетический и финансовый сектора, государственные предприятия и олигархов, а также в отношении суверенного долга РФ. Кроме того, документ предусматривает введение санкций против лиц, действующих в киберпространстве и создание на территории Соединенных Штатов Национального центра по отражению "российских угроз".

Напомним, что накануне аналитики оценили влияние возможных ограничительных мер США в отношении госдолга нашей страны на курс рубля. По их мнению, в конечном счете дополнительный отток капитала может ослабить рубль, передает сайт kp.ru.