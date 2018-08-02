Прощание с Юрием Мартыновым состоится 4 августа

СЕГОДНЯ 18:44 2018-08-02T18:44:49+03:00

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Прощание с Юрием Мартыновым - российским актером театра и кино - состоится в субботу, 4 августа. Такое заявление сделали в пресс-службе Государственного театра киноактера, в котором заслуженный артист нашей страны прослужил более 50 лет.

"По имеющейся у нас информации прощание с Мартыновым состоится в субботу, 4 августа. Место прощания и похорон родственники не уточняют на данный момент", — сказали в пресс-службе учреждения.

Там же добавили, что похоронят артиста рядом с его супругой на кладбище в Пушкинском районе Московской области, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Юрий Федорович умер в четверг, 2 августа, на 85-м году жизни. Смерть настигла его в собственной московской квартире. У всеми любимого актера остановилось сердце.

На счету Мартынова более 120 ролей в таких фильмах, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Судьба" и др.