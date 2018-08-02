На юго-западе Сирии ликвидирован последний оплот ИГ*
На юго-западе сирийской провинции Эль-Кунейтра был уничтожен последний оплот террористов "Исламского государства"*. В среду, 1 августа, отряды генерала Сухела и подразделения 4-й танковой дивизии освободили более 3,3 тысячи квадратных километра и вернули под контроль правительства 146 населенных пунктов.
"Вчера отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот "Исламского государства"* на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населенных пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга", - сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Также, по его словам, в ходе стремительного наступления подразделений сирийской армии и отрядов народного ополчения на захваченный боевиками район Кусайры были окружены и взяты в плен более 160 боевиков, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Дамаск также восстановил контроль над сирийско-иорданской границей.
* - запрещенная в РФ террористическая организация.
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