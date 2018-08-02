Папа Франциск утвердил положение о недопустимости смертной казни

СЕГОДНЯ 21:32 2018-08-02T21:33:00+03:00

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Ватикан представил новую редакцию катехизиса католической церкви (официальный вероисповедный документ), согласно которой смертная казнь признается недопустимым посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Об этом сообщили в четверг, 2 августа, в пресс-службе Святого престола.

Напомним, что до сегодняшнего дня католическая церковь признавала право светских властей в исключительных случаях прибегать к смертной казни, если тяжесть преступления должна была быть наказана в рамках обеспечения общего блага.

"Сегодня растет осознание того, что достоинство человека не утрачивается даже после совершения очень тяжких преступлений. Кроме того, появилось новое понимание важности уголовных наказаний, вводимых государством. Наконец, были разработаны более эффективные системы содержания под стражей, которые обеспечивают надлежащую защиту граждан, но в то же время не лишают виновных возможности выкупа", - пояснили решение Папы Римского Франциска в Ватикане.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2010 году Ватикан вмешался в дело приговоренной к смертной казни иранки, которую должны были высечь и забить камнями за непокрытую голову и измену.