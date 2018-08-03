2018-08-03T00:32:58+03:00
Политика

Венгрия: Украина должна винить себя в проблемах со вступлением в ЕС и НАТО

Будапешт ответил на протест Киева по словам премьер-министр Виктора Орбана о несоответствии стремлений Украины политике Евросоюза
Юлия ДИВЕЕВА
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В Венгрии считают, что Украина сама виновата в том, что до сих пор ее не приняли в ЕСВ Венгрии считают, что Украина сама виновата в том, что до сих пор ее не приняли в ЕСФото: REUTERS
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В том, что Украина не может вступить в Евросоюз и НАТО, виновато только руководство республики. Такое мнение высказал официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

«Украина неспособна добиться прогресса в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО по своей вине, а Венгрия тут ни при чем», — подчеркнул он.

Дипломат заявил, что претензии Киева к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану за его слова о несоответствии стремлений Украины политике ЕС и НАТО абсолютно несостоятельны. Ведь глава правительства обрисовал «существующее положение дел», передает РИА Новости.

Кроме того, напомнил Менцер, именно Киев первым предпринял «недружественные шаги» в отношении Венгрии, когда в Раде одобрили закон об образовании, ущемляющий права национальных меньшинств. Он подчеркнул, что такие действия украинских властей противоречат международным обязательствам, взятых на себя республикой в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и программы по подготовке к вступлению в НАТО.

Представитель МИД выразил надежду, что Киев изменит свое решение и вернет национальным меньшинствам их права на получение образования на родном языке.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины не соответствуют политике Евросоюза. В МИД Украины такие заявления назвали неприемлемыми. Ведомство вручило ноту протеста временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу.

Напомним, новый Закон об образовании на Украине вступил в силу 28 сентября 2017 года. В нем прописано, что все образование в стране должно быть только не украинском языке.

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