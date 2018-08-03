2018-08-03T01:02:01+03:00
Политика

Сирийские ПВО сбили израильские дроны к западу от Дамаска

Беспилотники вели разведку на территории Сирии
Юлия ДИВЕЕВА
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Сирийские ПВО сбили израильские беспилотникиСирийские ПВО сбили израильские беспилотникиФото: REUTERS
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Сирийские силы противовоздушной обороны атаковали вражеский объект

к западу от столицы страны Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный сирийский источник.

По данным РИА Новости, речь идет о двух беспилотных летающих аппаратах (БПЛА). Военно-полевой командир армии Сирии сообщил агентству, что дроны вели разведку на территории САР и принадлежали Израилю.

Как передавал сайт kp.ru, 9 июля во во время атаки Израиля на военную авиабазу Т-4 в провинции Хомс противовоздушные силы Сирии подбили один из израильский самолет. Также ПВО страны сбили несколько выпущенных ракет. Это вынудило остальные самолеты повернуть назад и покинуть воздушное пространство Сирии.

А 12 июля самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам армии Дамаска, сбросив несколько ракет в пограничной провинции Кунейтра на Голанских высотах. Авиаудар был нанесен в районе поселений Хадер и Тель-Крум Джебба.

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