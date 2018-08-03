2018-08-03T12:48:42+03:00
Происшествия

Тела погибших в ЦАР журналистов отправят в Россию 3 августа

Отправка запланирована на 19:00 мск
Дарья ИВАШКИНА
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Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР в конце июля. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССОрхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР в конце июля. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В пятницу в посольстве РФ в Центральноафриканской республике (ЦАР) сообщили, что тела убитых в стране российских журналистов отправят на родину вечером 3 августа. Как ожидается, самолет с телами погибших вылетит из столицы ЦАР Банги в 19:00 мск.

«Тела отправляем сегодня вечером рейсом Банги - Париж. Затем рейсом Париж - Москва они прибудут в Россию, это случится уже в ночь на воскресенье, 5 августа», - сказал временный поверенный в делах РФ в ЦАР Виктор Токмаков ТАСС.

При этом в диппредставительстве нашей страны заверили, что будут контактировать со всеми властными органами ЦАР для получения информации по расследованию убийства россиян.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце июля стало известно о гибели в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые приехали в африканское государство для съемок документального фильма. По некоторым данным, на журналистов напали члены террористической мусульманской группировки «Селека», которая в настоящее время контролирует ряд регионов Центральноафриканской республики.

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