Тела погибших в ЦАР журналистов отправят в Россию 3 августа

СЕГОДНЯ 12:48 2018-08-03T12:48:42+03:00

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В пятницу в посольстве РФ в Центральноафриканской республике (ЦАР) сообщили, что тела убитых в стране российских журналистов отправят на родину вечером 3 августа. Как ожидается, самолет с телами погибших вылетит из столицы ЦАР Банги в 19:00 мск.

«Тела отправляем сегодня вечером рейсом Банги - Париж. Затем рейсом Париж - Москва они прибудут в Россию, это случится уже в ночь на воскресенье, 5 августа», - сказал временный поверенный в делах РФ в ЦАР Виктор Токмаков ТАСС.

При этом в диппредставительстве нашей страны заверили, что будут контактировать со всеми властными органами ЦАР для получения информации по расследованию убийства россиян.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце июля стало известно о гибели в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые приехали в африканское государство для съемок документального фильма. По некоторым данным, на журналистов напали члены террористической мусульманской группировки «Селека», которая в настоящее время контролирует ряд регионов Центральноафриканской республики.