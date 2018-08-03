«Были убиты неизвестными при попытке оказать сопротивление»: Захарова рассказала о ходе расследования гибели журналистов в ЦАР

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-03T14:01:08+03:00

По предварительным данным, целью нападения на россиян было ограбление

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В пятницу, 3 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о расследовании дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). По ее словам, к настоящему времени правоохранители уже осмотрели место преступления и допросили свидетелей. В итоге удалось установить, что работники СМИ были убиты неизвестными при попытке оказать сопротивление.

«Как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц и при попытке оказать сопротивление были убиты», - сказала дипломат. Также Захарова отметила, что, по предварительным данным, целью нападения на россиян было ограбление, в том числе преступники хотели завладеть автомобилем.

Кроме того, представитель российского дипведомства заявила, что к расследованию убийства наших соотечественников подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.