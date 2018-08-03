2018-08-03T22:15:46+03:00
Политика

В США хотят ограничить право России объявлять в розыск через Интерпол

По мнению американских сенаторов, наша страна "злоупотребляет" механизмом "красных уведомлений" в своих целях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США хотят ограничить право России в Интерполе на объявление в розыск‍В США хотят ограничить право России в Интерполе на объявление в розыск‍Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские сенаторы хотят ограничить право России на использование механизма объявления граждан в международный розыск. Соответствующее предложение содержится в направленном на рассмотрение в Конгресс законопроекте, предусматривающем ужесточение санкций в отношении нашей страны.

"Российская Федерация злоупотребляла механизмом "красных уведомлений" Интерпола с преимущественно политическими целями и для осуществления допросов и преследования своих политических оппонентов", - говорится в документе.

В связи с этим генпрокурору США в координации с министром внутренней безопасности было рекомендовано использовать свое влияние в Интерполе и ограничить или полностью пресечь использование российским правительством данного механизма.

Также, по мнению сенаторов, объявленные в розыск по запросу РФ лица должны беспрепятственно въезжать не территорию Штатов, где им будет предоставлено право на получение политического убежища, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Демократическая и Республиканская партии США внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект об ужесточении ограничительных мер в отношении российских госпредприятий, олигархов и суверенного долга нашей страны.

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