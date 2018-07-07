2018-07-07T06:25:12+03:00
Политика

Выпрошенные Киевом у США «Джавелины» оказались бракованными

Долгожданное оружие не стреляет, а срок маршевых двигателей ракет истек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США передали Украине бракованные «Джавелины»США передали Украине бракованные «Джавелины»Фото: REUTERS
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Долгожданные американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Киев выпросил у Вашингтона, оказались непригодными к использованию. Мало того – даже опасными для украинских солдат.

На показательных стрельбах оружие из США отказалось работать. О недостатках «Джавелинов» рассказал глава украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в письме секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову.

Скан-копия документа, датированного 18 июня, была опубликована в Интернете и быстро распространилась по соцсетям.

«Установлено, что причиной сбоя в работе «Джавелинов» стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», - говорится в письме Коростелева.

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