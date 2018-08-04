В ФНС уточнили: ставка налога для самозанятых составит 4%

СЕГОДНЯ 03:33 2018-08-04T03:47:52+03:00

В ФНС говорят, что налоговый режим для самозанятых россиян снизит их налоговую нагрузку Фото: Иван ВИСЛОВ

По словам замглавы ведомства, специальный налоговый режим для этой категории граждан позволит уменьшить фискальную нагрузку на них

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Специальный налоговый режим для «самозанятых» граждан позволит уменьшить фискальную нагрузку на них, рассказал заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин, уточнив, что ставка налога составит четыре процента.

По его словам, сейчас россияне, «которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы, должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13% или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей».

Если же законодатели одобрят введение специального налогового режима, то самозанятые будут платить налог по ставке 4% и взносы в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), а от уплаты других страховых платежей и подачи отчетности будут освобождены.

При этом Дмитрий Сатин отметил, что некоторые СМИ называют разрабатываемый Минфином и ФНС налоговый режим для самозанятых новым налогом, а это неверно ни по форме, ни по содержанию, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что в четырех регионах России в качестве эксперимента с 1 января 2019 года будет введен налог для «самозанятых» граждан. Число людей, которые работают сами на себя и не платят при этом ни налоги, ни страховые взносы, по разным оценкам, в нашей стране составляет от трех до пяти миллионов человек. Самые распространенные профессии «самозанятых» – репетиторы, няни, ремонтники и фрилансеры.