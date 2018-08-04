В Британии предложили «найти своего Мюллера» для расследования «российского вмешательства»

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-04T14:25:54+03:00

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Член британского парламента Дэмиан Колинз предложил начать уголовное расследование «российского вмешательства». По его мнению, чтобы установить истинные масштабы «влияния» Москвы на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, нужно привлечь полицейских и наделить их правом изъятия любых документов.

Как считает политик, одного парламентского расследования, которое он возглавляет, недостаточно. При этом консерватор призывает «найти своего Роберта Мюллера», чтобы тот докопался до сути «кремлевского заговора». «У нас (парламентского комитета) нет таких полномочий, которыми располагают правоохранительные органы. У нас нет власти, которая есть у (спецпрокурора США Роберта) Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи», - приводит слова британца издание The Times.

Более того, Дэмиан Коллинз требует запретить политические публикации в Facebook во время будущих предвыборных кампаний. Исключение он предлагает сделать лишь для зарегистрированных партий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Роберт Мюллер возглавляет в Соединенных Штатах расследование «вмешательства» России в американские президентские выборы 2016 года, в ходе которого было выдвинуто 191 обвинение 32 россиянам и американцам.