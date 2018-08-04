2018-08-04T14:25:54+03:00
В мире

В Британии предложили «найти своего Мюллера» для расследования «российского вмешательства»

Консерватор Дэмиан Колинз считает, что одного парламентского разбирательства, которое он возглавляет, недостаточно
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Член британского парламента Дэмиан КолинзЧлен британского парламента Дэмиан КолинзФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Член британского парламента Дэмиан Колинз предложил начать уголовное расследование «российского вмешательства». По его мнению, чтобы установить истинные масштабы «влияния» Москвы на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, нужно привлечь полицейских и наделить их правом изъятия любых документов.

Как считает политик, одного парламентского расследования, которое он возглавляет, недостаточно. При этом консерватор призывает «найти своего Роберта Мюллера», чтобы тот докопался до сути «кремлевского заговора». «У нас (парламентского комитета) нет таких полномочий, которыми располагают правоохранительные органы. У нас нет власти, которая есть у (спецпрокурора США Роберта) Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи», - приводит слова британца издание The Times.

Более того, Дэмиан Коллинз требует запретить политические публикации в Facebook во время будущих предвыборных кампаний. Исключение он предлагает сделать лишь для зарегистрированных партий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Роберт Мюллер возглавляет в Соединенных Штатах расследование «вмешательства» России в американские президентские выборы 2016 года, в ходе которого было выдвинуто 191 обвинение 32 россиянам и американцам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД КНДР обвинили США в поддержании напряженности на Корейском полуострове
Турция заморозит активы двух американских министров в ответ на санкции Вашингтона
WP: Бутина переписывалась с членом предвыборного штаба Дональда Трампа
Росстат заявил о росте средней зарплаты россиян на 11,2%
Украине предсказали дефолт в случае повышения цен на газ
Reuters: Глава российского генштаба предложил американскому коллеге сотрудничать в восстановлении Сирии
Суд США отклонил без рассмотрения ходатайство о снятии обвинений с Бутиной
ДТП в Оренбургской области унесло жизни семи человек
Глава МИД КНР обвинил США в милитаризации Южно-Китайского моря и давлении на страны Азии
Советник Трампа заявил о решимости президента США «давить» на «слабую» экономику КНР
Крушение Ми-8 в Красноярском крае: Ространснадзор проверит «Ютэйр — вертолетные услуги»
Власти КНР запретили показ нового фильма о Винни-Пухе из-за мемов про Си Цзиньпина