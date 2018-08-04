Появилось видео с места крушения двух самолетов в Румынии

СЕГОДНЯ 18:29 2018-08-04T18:29:00+03:00

Два самолета столкнулись в воздухе перед началом авиашоу в Румынии Фото: кадр с видео

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В сети появилось видео с места крушения двух легкомоторных самолетов, произошедшего ранее в субботу, 4 августа, в Румынии перед началом авиашоу.

На опубликованной записи видно, что в результате столкновения воздушные суда очень сильно пострадали. Стоит отметить, что пилот одного из этих самолетов погиб, а второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Появилось видео страшных последствий столкновения самолетов в Румынии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, трагедия произошла, когда летчики проводили тренировочные полеты перед началом авиашоу в международном аэропорту Штефан Великий, расположенном в румынском уезде Сучава. Как отмечалось, после столкновения в воздухе оба воздушных судна рухнули за пределами взлетно-посадочной полосы. В итоге авиашоу отменили до выяснения всех обстоятельств случившегося. В настоящее время проводится расследование.