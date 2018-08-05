Покушение на Мадуро в Венесуэле назвали терактом

СЕГОДНЯ 04:41 2018-08-05T05:02:53+03:00

Взрыв в Каракасе прогремел, когда президент выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии [фото]

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Силовики Венесуэлы уже задержали несколько подозреваемых в причастности к покушению на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил сам лидер Боливарианской республики в своем телеобращении к народу, назвав произошедшее терактом, за которым, по его словам, стоит колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос.

«Все указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением», - заявил Мадуро, чье обращении к нации ведет местный канал TeleSUR.

Он подчеркнул, что сохранял спокойствие, когда один из беспилотников с взрывчаткой рванул совсем рядом, потому что «полностью доверяет народу и вооруженным силам».

«И меня защищает Бог, поэтому я жив и побеждаю», - добавил Мадуро.

Мадуро после взрыва прервал выступлениеФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал, что его выступление на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной гвардии было прервано взрывом, пострадали семеро солдат. Сам глава государства и стоявшие возле него члены венесуэльского правительства остались невредимы, хоть взрыв прогремел недалеко от президентской ложи.

Взрыв прогремел на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии, семеро гвардейцев получили раненеияФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Глава верховного суда Венесуэлы Майкель Морено, который стал очевидцем произошедшего в столице, заявил, что главной целю субботнего теракта было «покушение на жизнь президента, высшего военного командования и представителей власти», что по задумке организаторов «этого отвратительного террористического акта» должно было «создать хаос и дестабилизировать политическую обстановку в стране».