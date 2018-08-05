Украинский политолог рассказал о неожиданном эффекте антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 06:26 2018-08-05T06:40:43+03:00

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Антироссийские санкции не только не ослабили нашу страну, но и «парадоксальным образом» сработали на ее укрепление. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш.

По его словам, «раньше Россия почти все импортировала», а санкции привели к тому, что «обладающая колоссальными ресурсами» страна развивать свое производство «хотя бы в части наиболее стратегически важных отраслей».

«Это же не маленькая Сербия, которую санкциями можно было бы реально задавить, это гигантская Россия», - подчеркнул Филиндаш, который на Украине считается политологом.

И подытожил: «Таким образом, эти санкции парадоксальным образом для их инициаторов сработали на укрепление России».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что никакие «меры экономического давления» не сломят нашу страну и не вынудят свернуть с выбранного курса. Кстати, на днях американские сенаторы объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению санкций в отношении России. Документ может быть принят уже до ноября, то есть до начала промежуточных выборов в США.