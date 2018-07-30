Американский сенатор признал, что санкции США против России «не работают»

СЕГОДНЯ 07:48 2018-07-30T07:57:29+03:00

И тут же призвал их усилить, похвалив Трампа за «более жёсткую позицию» по отношению к РФ, чем была у Обамы

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный своей радикальной антироссийской позицией, в эфире телеканала Fox News призвал ввести новые санкции против России, потому что те, что уже есть, по его словам, «не работают».

При этом он «отдал должное» президенту США Дональду Трампу за «более жёсткую позицию» по отношению к Москве, чем была у предыдущего хозяина Овального кабинета Барака Обамы.

По словам сенатора от Южной Каролины, Россия «все еще пытается оказывать влияние» на избирательный процесс в Соединенных Штатах, поэтому он доволен тем, что Трамп намерен противостоять «попыткам вмешательства» в будущие выборы в конгресс, даже на днях провел посвященное этому вопросу совещание Совета национальной безопасности при Белом доме.

Ранее, как писал сайт kp.ru, глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер объявил, что новый законопроект, ужесточающий санкции против нашей страны, может быть принят уже до ноября – то есть, до начала промежуточных выборов, в которые, по мнению чиновников из Вашингтона, попытается вмешаться Москва.