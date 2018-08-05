Киев подсчитал убытки от потери госимущества в Крыму и Донбассе

СЕГОДНЯ 11:13 2018-08-05T11:13:47+03:00

Киев подсчитал убытки от потери госимущества в Крыму и на Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Украинские инфраструктурные предприятия понесли ущерб в десятки миллиардов гривен из-за невозможности использовать потерянное в Крыму и Донбассе имущество. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы насчитываем десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование украинского имущества. Сюда входит имущество «Укрзализныци», которое было конфисковано в Крыму, это входит имущество, которое было конфисковано на оккупированных территориях Донбасса, также «Украэрорух», это «Укрпочта», это морские наши порты, то есть объектов больше, чем достаточно», - заявил Омелян в эфире телеканала «112 Украина».

По словам чиновника, в настоящее время его ведомство совместно с МИД Украины готовит единое исковое заявление от государственных предприятий.

Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией на основании результатов всенародного референдума, на котором такое решение поддержали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

В апреле того же года Киев объявил о начале силовой операции в Донбассе, где после госпереворота начались массовые протесты русскоязычного населения. Таким образом, разрушением инфраструктуры региона впервые занялись не украинские власти, а вооруженные силы страны.

К настоящему времени жертвами конфликта на востоке Украины стали до 10 тысяч человек, более 20 тысяч получили ранения.

Как сообщал сайт kp.ru, 1 августа президент Украины Петр Порошенко потребовал от правительства страны ускорить подготовку консолидированной претензии за ущерб, понесенный якобы от действий РФ.