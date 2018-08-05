СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-05T14:10:55+03:00

Российское консульство следит за делом пьяного капитана, посадившего сухогруз на мель у берегов Швеции

Ранее шведские правоохранители задержали гражданина РФ по подозрению в управлении судном в нетрезвом виде

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Российское консульство в Гетебурге внимательно следит за делом капитана-россиянина, арестованного шведской полицией по подозрению в управлении судном в нетрезвом виде.

«Мы держим ситуацию на контроле, находимся в контакте со шведскими правоохранительными органами. Мы готовы оказать необходимое консульское содействие», - цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

Как сообщал сайт «КП», в ночь на субботу 130-метровый сухогруз BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту сел на мель недалеко от шведского портового города Хельсинборг.

Судно направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Капитана, гражданина РФ, арестовала местная полиция — подозревается, что он управлял кораблем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Теперь нарушителю грозит наказание в виде тюремного заключения, слушания по делу состоятся не позднее вторника, 7 августа.