2018-08-05T18:13:05+03:00
Спорт

Матч ЦСКА - Ростов: новичок армейцев Эрнандес начнет поединок в запасе

Стал известен стартовый состав хозяев поля на игру 2 тура чемпионата России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В форме ЦСКА Абеля Эрнандеса сегодня не увидим сразу.В форме ЦСКА Абеля Эрнандеса сегодня не увидим сразу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 5 августа, в Москве пройдет матч 2 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Ростов" будет гостить у ЦСКА. Хозяева поединка огласили стартовый состав команды на игру. Главная новость - форвард Абель Эрнандес остался в запасе на этот поединок. Начнет поединок, следя за игрой со скамейки запасных.

Стартовый состав ЦСКА на игру полностью выглядит следующим образом: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников, Бийол, Чалов, Ефремов.

В матче 1 тура, отметим, футболисты ЦСКА сыграли вничью 0:0 на выезде в Самаре против клуба "Крылья Советов".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Ростов.

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