2018-08-05T18:44:23+03:00
В мире

Мадуро поблагодарил мировое сообщество за поддержку после покушения

Венесуэльский лидер заверил, что его страна «продолжит идти по демократическому, независимому и социалистическому пути» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил мировое сообщество за поддержку после покушения, которое было совершено на него в минувшую субботу, 4 августа, в Каракасе.

«Я благодарю народы и правительства мира, которые высказались против покушения, которое должно было покончить с моей жизнью», - написал политик в своем микроблоге в Twitter. При этом венесуэльский лидер заверил, что боливарианская республика «продолжит идти по демократическому, независимому и социалистическому пути».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на Мадуро было совершено 4 августа на военном параде в Каракасе. К трибуне на проспекте Боливара, с которой выступал глава государства, были направлены несколько беспилотников с взрывчаткой. В результате ранения получили семеро гвардейцев, президент же не пострадал.

После случившегося с осуждением попытки покушения выступил ряд государств, в том числе и Россия.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение .

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