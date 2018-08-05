2018-08-05T13:16:42+03:00
В мире

Российский МИД осудил покушение на президента Венесуэлы Мадуро

На главу государства пытались напасть во время его речи перед военными [видео]
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Нападение произошло, когда Мадуро выступал с речью перед военнослужащими в КаракасеНападение произошло, когда Мадуро выступал с речью перед военнослужащими в КаракасеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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МИД России в воскресенье, 5 августа, выступил с жестким заявлением по поводу попытки покушения на Николаса Мадуро.

"Решительно осуждаем попытку покушения на Президента Боливарианской Республики Венесуэла, совершенную 4 августа с.г., в результате которой 7 человек получили ранения, - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. - Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы. Очевидно, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, наметившего первоочередные шаги по восстановлению национальной экономики. Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем. Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта".

Напомним, нападение произошло, когда Мадуро выступал с речью перед военнослужащими в Каракасе. Глава государства не пострадал, но ранения получили семеро военных.

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро попало на видео.

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