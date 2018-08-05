2018-08-05T21:55:11+03:00
Происшествия

При землетрясении в Индонезии погибли 32 человека

И еще десятки местных жителей пострадали
Дарья ИВАШКИНА
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В воскресенье, 5 августа, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0В воскресенье, 5 августа, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0Фото: REUTERS
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По последним данным, в результате мощного землетрясения, которое произошло в воскресенье, 5 августа, в Индонезии, погибли 32 человека. Как уточнил глава агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенгара Агунг Прамуха, большинство жертв - жители северного и западного районов острова Ломбок.

Между тем без пострадавших также не обошлось. Однако их точное число пока не называется, известно лишь, что счет идет на десятки, передает Reuters. Причем Ростуризм уже выяснил, что россиян среди пострадавших нет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 5 августа, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков находился в 48-ми километрах от города Матарам, расположенном на острове Ломбок. Причем толчки были настолько сильными, что они ощущались даже на соседнем острове Бали.

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