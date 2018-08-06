2018-08-06T07:27:08+03:00
Экономика

МЭР предложило учесть увеличение НДС при расчете тарифов ЖКХ

В противном случае ресурсоснабжающим организациям грозят убытки в 100 млрд рублей
Денис СУХОВ
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МЭР предложило учесть увеличение НДС при расчете тарифов ЖКХМЭР предложило учесть увеличение НДС при расчете тарифов ЖКХФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Министерство экономического развития предложило учитывать повышение НДС с 18% до 20% при расчетах тарифов за коммунальные услуги. В противном случае финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций резко ухудшится.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, ранее ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила в Минстрой письмо с аналогичной просьбой. В обращении указывается, что в результате роста налога и подорожания услуг убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 млрд рублей.

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», - цитирует газета пресс-службу Минэкономразвития.

Отмечается, что в Минстрое опасения экспертов разделяют и обсуждают возможные варианты компенсации ресурсоснабжающим организациям. По мнению ассоциации «ЖКХ и городская среда», наиболее простым выходов в данной ситуации будет повышение тарифов ЖКХ на уровень увеличения НДС уже с января 2019 года.

«Стоимость самих услуг (ЖКХ) не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля», - пояснил глава ассоциации Алексей Макрушин.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 18% до 20%. Новая ставка налога на добавленную стоимость вступит в силу с 1 января 2019 года.

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