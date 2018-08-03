Путин подписал закон о повышении НДС с 18 до 20%.
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в российское законодательство, предусматривающие повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.
В частности, в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, говорится, что в пункте 3 во второй части Налогового кодекса Российской Федерации слова «18 процентов» заменяются словами «20 процентов». Все действующие льготные ставки сохраняются.
Как ранее писал сайт kp.ru, в июле Госдума одобрила законопроект о повышении ставки НДС на два процента, что позволит пополнить федеральный бюджет на 620 миллиардов рублей в год. Деньги пойдут на финансирование национальных проектов в области развития инфраструктуры, здравоохранения и образования.
Новые ставки не коснутся продуктов, товаров для детей, школьников, печатной продукции и учебников, медицинских товаров и лекарств, для которых действует льготный налог 10%.
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