2018-08-04T00:06:40+03:00
Экономика

Путин подписал закон о повышении НДС с 18 до 20%.

Новые ставки налога на добавленную стоимость вступят в силу 1 января 2019 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Повышение НДС запланировано на 1 января 2019 годаПовышение НДС запланировано на 1 января 2019 годаФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в российское законодательство, предусматривающие повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

В частности, в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, говорится, что в пункте 3 во второй части Налогового кодекса Российской Федерации слова «18 процентов» заменяются словами «20 процентов». Все действующие льготные ставки сохраняются.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июле Госдума одобрила законопроект о повышении ставки НДС на два процента, что позволит пополнить федеральный бюджет на 620 миллиардов рублей в год. Деньги пойдут на финансирование национальных проектов в области развития инфраструктуры, здравоохранения и образования.

Новые ставки не коснутся продуктов, товаров для детей, школьников, печатной продукции и учебников, медицинских товаров и лекарств, для которых действует льготный налог 10%.

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