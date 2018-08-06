2018-08-06T11:49:43+03:00
Политика

Россельхознадзор уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции за три года

Уничтожение контрабандного продовольствия осуществляется в рамках указа «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ»
Денис СУХОВ
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Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ/ТАССФото: Сергей МЕДВЕДЕВ/ТАСС
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За три года действия продовольственного эмбарго Россельхознадзор уничтожил 26 тысяч тонн контрабандного продовольствия, говорится в сообщении ведомства.

Большая часть уничтоженного в период с 6 августа 2015 года продовольствия приходится на продукты растительного происхождения — в основном это польские яблоки и томаты из Турции.

Также было уничтожено 862,3 тонны животноводческой продукции, преимущественно молочной.

Ведомство продолжает работу по пресечению попыток незаконного ввоза продукции в страну — за последний год обнаружено более 350 тонн контрабандной животноводческой продукции и 7,5 тысяч тонн санкционных товаров растительного происхождения.

Напомним, продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 в отношении товаров из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. В августе 2015 года список пополнил ряд других стран, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Уничтожение контрабандной продукции производится на основании президентского указа « Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» от 29 июля 2015 года.

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