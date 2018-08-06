2018-08-06T12:14:41+03:00
Политика

Киев рассматривает варианты закрытия железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство страны готовится ограничить железнодорожное сообщение с Москвой
Денис СУХОВ
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Киев рассматривает варианты закрытия железнодорожного сообщения с РоссиейКиев рассматривает варианты закрытия железнодорожного сообщения с РоссиейФото: Евгения ГУСЕВА
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Киев рассматривает варианты прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - заявил Омелян в интервью телеканалу «1+1».

Ранее Омелян заявил, что его ведомство совместно с МИД Украины готовит коллективный иск от государственных компаний с требованием компенсации финансового ущерба от потери имущества в Донбассе и Крыму.

Напомним, это уже не первое сообщение о том, что Киев рассматривает решение о закрытии железнодорожного сообщения с Россией, чтобы ограничить возможность прямых гражданских перевозок между странами. Впрочем, впоследствии все они опровергались украинской государственной железнодорожной компанией.

Отметим, что ежегодно в Россию отправляются на заработки миллионы украинцев. Однако помимо частных лиц, против прекращения железнодорожного сообщения между странами выступает Молдавия - единственный поезд Москва-Кишинев проходит по территории Украины.

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