Киев рассматривает варианты закрытия железнодорожного сообщения с Россией
Киев рассматривает варианты прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - заявил Омелян в интервью телеканалу «1+1».
Ранее Омелян заявил, что его ведомство совместно с МИД Украины готовит коллективный иск от государственных компаний с требованием компенсации финансового ущерба от потери имущества в Донбассе и Крыму.
Напомним, это уже не первое сообщение о том, что Киев рассматривает решение о закрытии железнодорожного сообщения с Россией, чтобы ограничить возможность прямых гражданских перевозок между странами. Впрочем, впоследствии все они опровергались украинской государственной железнодорожной компанией.
Отметим, что ежегодно в Россию отправляются на заработки миллионы украинцев. Однако помимо частных лиц, против прекращения железнодорожного сообщения между странами выступает Молдавия - единственный поезд Москва-Кишинев проходит по территории Украины.
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