Порошенко «потерялся»: его уже неделю не видели на работе

СЕГОДНЯ 02:32 2018-08-05T02:41:18+03:00

Украинские журналисты гадают, где может быть президент, который не появлялся на людях после крестного хода Киевского патриархата

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Украинские журналисты «потеряли» президента страны Петра Порошенко, которого не видели уже неделю – со дня крестного хода Киевского патриархата. На работе он после празднования 1030-летия крещения Руси тоже не появлялся.

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в администрации лидера Незалежной. Как предполагают собеседники издания, Порошенко мог взять отпуск и отправиться на свою виллу в Испании или в круиз по Средиземному морю на яхте. Есть еще одна версия таинственного исчезновения главы государства: возможно, он отдыхает на Украине, но «в условиях строжайшей секретности».

Как сообщал сайт kp.ru, 28 июля Петр Порошенко принял участие в крестном ходе, организованном самопровозглашенным Киевским патриархатом. Напомним, выступая на праздновании в честь 1030-летней годовщины Крещения Руси, он назвал это событие «европейским выбором» князя Владимира, чем вызвал очередной шквал насмешек и возмущения в свой адрес.

Позже стало известно, что СБУ заподозрила Порошенко в государственной измене и начала в отношении президента расследование. Речь идет о прошлогодней пиар-акции, когда он подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов на сумму в 500 млн гривен (1,1 млрд рублей). Однако, как выяснилось, силовикам было передано всего 98 единиц огнестрельного оружия, причем не боевого, а охотничьего.

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В разгар торжеств в честь 1030-летия Крещения Руси, которые проходят в Москве, Киеве, Минске, Кишиневе и других городах и странах, являющихся канонической территорией Русской православной церкви, пресс-служба президента Украины выпустила громкое заявление (подробности).