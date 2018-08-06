Роухани заявил, что США пожалеют о возвращении санкций против Ирана

6 Авг. 22:25 2018-08-06T22:25:08+03:00

Причем, как подчеркнул глава исламской республики, несмотря на ограничения, Тегеран намерен и дальше выполнять взятые на себя обязательства

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Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал указ американского лидера Дональда Трампа о начале восстановления санкций против исламской республики. В частности, он предостерег США от последствий возобновления ограничений. По его мнению, Вашингтон «будет сожалеть» о своем решении.

«Америка будет сожалеть о введенных санкциях против Ирана», - сказал иранский лидер. При этом он не уточнил, какие ответные меры собирается принять Тегеран.

Между тем Роухани призвав народ «к единству перед лицом экономических трудностей». А также политик заверил, что, несмотря на санкции, его страна намерена и дальше выполнять обязательства, данные в международных договорах, и таким образом показать миру, что Иран «держим свое слово».

Кроме того, глава исламской республики признался, что считает бессмысленными переговоры с Трампом после того, как Вашингтон решил вновь вводить ограничения. По его мнению, призывы хозяина Белого дома к прямым переговорам направлены на «создание раскола в Иране в пользу США», передает телеканал Al Mayadeen.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 6 августа, появилась информация о том, что американский лидер подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.