2018-08-06T22:25:08+03:00
В мире

Роухани заявил, что США пожалеют о возвращении санкций против Ирана

Причем, как подчеркнул глава исламской республики, несмотря на ограничения, Тегеран намерен и дальше выполнять взятые на себя обязательства
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал указ американского лидера Дональда Трампа о начале восстановления санкций против исламской республики. В частности, он предостерег США от последствий возобновления ограничений. По его мнению, Вашингтон «будет сожалеть» о своем решении.

«Америка будет сожалеть о введенных санкциях против Ирана», - сказал иранский лидер. При этом он не уточнил, какие ответные меры собирается принять Тегеран.

Между тем Роухани призвав народ «к единству перед лицом экономических трудностей». А также политик заверил, что, несмотря на санкции, его страна намерена и дальше выполнять обязательства, данные в международных договорах, и таким образом показать миру, что Иран «держим свое слово».

Кроме того, глава исламской республики признался, что считает бессмысленными переговоры с Трампом после того, как Вашингтон решил вновь вводить ограничения. По его мнению, призывы хозяина Белого дома к прямым переговорам направлены на «создание раскола в Иране в пользу США», передает телеканал Al Mayadeen.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 6 августа, появилась информация о том, что американский лидер подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Болонье потушили пожар на месте взрыва машин
Полиция Франции расследует появление дрона над резиденцией Макрона
«Образец спекуляции»: МИД Британии опроверг запрос на выдачу двух россиян по делу в Солсбери
Причастных к покушению на Мадуро обвиняют в терроризме и измене родине
Генконсульство РФ запросило у ФБР доступ к четырем задержанным россиянам
Хрупкая 21-летняя турчанка съела 255 кебабов за 23 минуты
«Очередной вброс»: посольство РФ прокомментировало сообщения о запросе на выдачу двух россиян по делу в Солсбери
Дело сестер Хачатурян передали в центральный аппарат СКР
«Потерявшегося» Порошенко нашли в киевском ресторане
«Абсурдно по своей сути»: Карасин прокомментировал намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег