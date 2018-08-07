Медведев назвал условие сотрудничества России с США

СЕГОДНЯ 00:55 2018-08-07T00:55:29+03:00

Премьер-министр считает, что сейчас Вашингтон лишь выдвигает обвинения, которые Москва вынуждена опровергать

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Россия готова к диалогу и сотрудничеству с администрацией США, если американская сторона также покажет свое желание к налаживанию отношений. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мне кажется, осознание того, что общаться и дружить все-таки лучше, чем бесконечно объяснять, в чем мы не правы, приходит к нашим соседям из Европы. Надеюсь, что и в Соединенных Штатах Америки, к их руководителям в конечном счете тоже такого рода осознание придет. Поэтому двери не закрыты», - сказал председатель правительства в интервью газете «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что не Москва инициировала начало «санкционной кампании», введение ограничений, высылку дипломатов и другие меры. По мнению Медведева, в этих вопросах мяч сейчас на стороне Запада

«Они могут какие-то сделать движения, которые будут свидетельствовать о желании восстановить отношения. Мы к этому готовы», - отметил он.

Напомним, как недавно писал сайт kp.ru, Демократическая и Республиканская партии 2 августа внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект об ужесточении ограничительных мер в отношении российских госпредприятий, олигархов и суверенного долга РФ.