Медведев заявил, что Россия не планировала "казнить" Саакашвили во время войны в Южной Осетии
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во время войны в Южной Осетии 2008 года главной целью подобравшихся к Цхинвалу российских войск было выбить грузинскую армию из столицы, а не "казнить" находящегося тогда у власти Михаила Саакашвили.
"Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", - подчеркнул председатель правительства.
Ранее он уже говорил о том, что именно "преступное поведение" действующего тогда главы республики спровоцировало всплеск агрессии и нападение на мирных граждан, передает сайт kp.ru.
По словам Медведева, действия российских войск позволили предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия и успокоить ситуацию не только в Грузии, Осетии и Абхазии, но и в Европейском союзе, сообщает "Коммерсантъ".
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