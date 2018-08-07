В России усложнят процедуру получения водительских прав

СЕГОДНЯ 07:43 2018-08-07T07:43:50+03:00

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В ГИБДД планируют изменить процедуру получения водительских прав. Через полгода экзамен будет сдать гораздо сложнее, а за само удостоверение придется заплатить больше.

Повышение стоимости водительского удостоверения, которое вступило в силу с 1 августа коснется только нового образца документов. Для тех, кто оформляет привычные права в виде пластиковой карточки плата составит 2 тысячи рублей, а вот если водитель изъявит желание получить документ нового образца с чипом, то за это придется заплатить на тысячу больше. В МВД хоть и напоминают о скидке с 30% при оплате через госуслуги, но пока сама процедура выдачи нового документа не отлажена.

Планируется, что дороговизна ВУ обусловлена его технологическим содержанием. Внешне права не будут отличаться от привычных розовых карточек, но внутри будет зашит чип, который содержит всю информацию, указанную в документе. А возможно и другие данные.

- На ВУ будет нанесен невидимый глазу идентификационный код. В планах оснастить подразделения ГИБДД специальными мобильными устройствами, которые смогут считывать информацию с документа, - сообщает газета «Известия» со ссылкой на свой источник в МВД.

Права «старого» образца заменять не требуется. Они будут действовать до истечения срока годности, а после автоматически заменятся на усовершенствованные.

Что касается самого экзамена по вождению, то он станет жестче. Привычную площадку заменят на практику в условиях реального дорожного движения.

Это изменение решили ввести после анализа аварийности на дорогах. Оказалось, что чаще всего ДТП случаются из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков, нарушения правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушения требований расположения транспортного средства на проезжей части.

Еще из ПДД исключается запрет на учебную езду на автомагистралях.

Нововведения коснутся и сроков пересдачи экзамена, если провалился, сейчас их просто нет. После изменений проведение повторного теоретического экзамена будет разрешено не ранее чем через семь и не позднее 30 календарных дней, а повторного практического экзамена — не ранее чем через семь и не позднее 60 календарных дней.